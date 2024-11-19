Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıkan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler kayboldu. Kayıp ikizler için arama çalışması başlatıldı.Abone ol
Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova, 17 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe geçti.
Bir süre sonra iki kardeşten haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, kadın dağcıları bulmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.