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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

MSB
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