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Kocaeli'de lisede feci olay! Öğrenci pencereden düştü

Kocaeli'de lisede feci olay! Öğrenci pencereden düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulun 1. katından düşerek ağır yaralanan lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

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Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kız öğrenci B.S. (16), henüz belirlenemeyen nedenle 1. kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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