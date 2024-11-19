7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlıkların kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM'ye sunuldu. Tezkereler, karma komisyona havale edildi.

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CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den milletvekillerinin yanı sıra iki bağımsız milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM'ye ulaştı. Bu tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyonda değerlendirilecek.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."