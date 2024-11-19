Devlet Bahçeli: Teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının uşağı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşladır. Gelin bir olalım, hep beraber Türkiye olalım." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSRAİL İLE TİCARET İDDİALARI

"Gerçeği çarpıtmak amacıyla yalan ve iftira cephaneliğine yığınak yapan bazı siyasetçiler ve sözde uzman geçinen garabet yuvaları Türkiye’nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki Türkiye İsrail’le ilgili ticaret sayfasını 2 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere tüm ürünlere kapsayacak şekilde kapatmıştır. Yapılan resmî açıklamalar sabittir ve kuşkulu bir yanı da yoktur. 2 Mayıs’tan itibaren İsrail’e yönelik ithalat ve ihracat için tescil edilmiş hiçbir gümrük ibaresinin olmadığı açık seçik ortadadır. Ülkemizi töhmet altında bırakma çabası olsa olsa Türkiye’ye husumettir. Bu tip bir muhalefet anlayışının demokratik niteliğinden bahsetmek bizatihi demokrasiye hakarettir. Ayıplı ve ahlaksız siyasetin acıklı numunesini görmek ve tanımak isteyenlerin, Türkiye’ye karşı açılan Siyonist cepheye sırtını yaslayan kıdemli ve gedikli müfterilere bakmaları yeterlidir.

Türkiye cumhuriyeti zulmün fermanını yazan soykırım dilini konuşan iblise yoldaşlık eden bu devrin seri katillerine asla sessiz ve seyirci kalamaz.

İZMİR'DE ÖLEN 5 ÇOCUK

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin izinden yürüyorken ilkel şartlara hapsedilmiş çocuklarımıza bir vesile ile tanık olmak bunları göz göre göre kaybetmek maalesef hepimiz adına hüsrandır. Türkiye’de bir çocuk gece yatağa aç giriyor sabah mutsuz ve umutsuz uyanıyorsa bunun vebali hepimizin omuzlarındadır!

"CUMHURBAŞKANIMIZLA BAĞIMIZ SARSILMAZ"

Cumhur İttifakı’nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi epey şekilde meşgul etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı; ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, kılıktan kılığa giren köşe başı fitnebazları iyice azıtmaktadır.

Cumhur İttifakı, malum kötü niyet ve kötürüm tıynet sahiplerinin anlayıp da itiraf edemeyeceği kadar vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Cumhur İttifakı Türk milletinin özüdür, özgüvenidir. Cumhur İttifak istiklalin muhafızı, istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının yegane müdafisidir. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle, nefretiyle, nifakıyla, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz rehin altında hiç değildir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, ittifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın.

Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ’cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah’ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz.

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibariyle şudur:

Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir.

Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar, sanıyorum onlar için daha yararlı olacak, bu sözüm de alayına kapak olacaktır.

"VAKİT TAMAMDIR" MESAJLARI

“Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de, önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ve temenni ediyorum.

Osmanlı devlet ricalinin taktığı sarıkların içinde kefen vardı, ki ölümü unutmasınlar diye.

Biz de millet ve ülkü davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı’nı kurarken kefenimiz mücadelemizdir dedik, kefenimiz yeminimizdir dedik, vatana duyduğumuz eşsiz sevda ve bağlılığının bir bedeli varsa da seve seve öderiz inancını ve iradesini gösterdik.

Milletimizi bölmek için fırsat kollayanlara, bozgunculuk çıkarmak için pusuya yatanlara, yalancılara, talancılara, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelere itibar etmek kendimizi inkardır.

Türkiye’nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz.

Yerimizde saymaya, olanla yetinmeye, onun bunun ağzına bakmaya, tarihin gerisine düşmeye, debisi yüksek bir nehir gibi akan hadiselerin içinde edilgen ve etkisiz kalmaya ne hakkımız ne de niyetimiz vardır. Sızlanarak, dövünerek, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan her insan aynı zamanda umut insanıdır.

Çünkü iman varsa imkan vardır ve nihayetinde karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye artık feleğin çemberini kırmalıdır. Makus talih hepten değişmelidir. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir.

İddialı yürüyüş her gün biraz daha hız kazanarak Cumhuriyet’in yeni yüzyılında muktedir tarihimizin tekerrürünü sağlamalıdır. Elbette gerçekleşebilecek hedefimiz de budur.

Şayet konu Türk milleti oldu mu hayallerimizin ve hedeflerimizin hiçbir sınırı olmaz, olamaz. Türkiye’nin yelkenlerini şişiren rüzgar kesilmesin istiyorum. Kamburlarımızdan kurtulalım diyorum. Bu arada makamda gözümüz yoktur. Koltuğa merakımız yoktur.

Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti sonsuza kadar yaşasın dursun. Yeter ki haine, teröriste, Türkiye düşmanlarına karşı bir olalım, beraberce direnelim.

"PKK KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Cumhur İttifakı’nın akıl ve ahlakla anıtlaşmış fedakâr ve milli siyasetiyle umutları dirilteceğiz, milletimize hadim ve hürmetkâr bir ruhla azımızı çok, eksiğimizi tamam edeceğiz.

Hiçbir engel tanımayacağız.

Hiçbir zorluğa teslim olmayacağız.

Hiçbir iftiraya boyun eğmeyeceğiz.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye her insanımızı kucaklayacağız.

Her değerimizi bağrımıza basacağız.

Herkes eşittir Türkiye demeye azimle devam edeceğiz.

Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar. Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım.