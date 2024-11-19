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Yenidoğan çetesinde kan donduran işkence! Erkek bebeklerin testislerini sıkıp çürütmüşler!

Yenidoğan çetesinde kan donduran işkence! Erkek bebeklerin testislerini sıkıp çürütmüşler!

Yenidoğan çetesinin çocuklara yaptıkları işkenceler ortaya çıkmaya devam ediyor. İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, "Elimde belge var" diyerek korkunç bir olayı daha aktardı. Erkek bebeklerin testislerinin sıkarak çürütüldüğünü söyleyen Çömez, birbirlerine emojiler göndererek eğlendiklerini iddia etti. İşte korkunç detaylar...

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Yenidoğan çetesi​ için bugün hesap günü geldi. Sözde sağlıkçıların bebekleri ihtiyaç dışı yoğun bakıma alarak ve gerekli ilaçları vermeyerek ölüme sürüklemelerinin yanı sıra işkenceleri de ortaya çıkıyor. Duruşmaya katılan aileler bebeklerine yapılanları bir bir açıkladı. Ayrıca adliyeye giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de elinde belge olduğunu söyleyerek korkunç bir iddiayı dile getirdi.

Bebeklerin ihtiyaç duyduğu tedavileri uygulamayan yanlış ilaçlar veren Yenidoğan çetesi mensubu sağlıkçıların vicdansızca işkenceleri de duyanları dehşete düşürüyor.  İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez “Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında. Utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar” dedi.

 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez adliye Sözcü TV’ye yaptığı açıklamalarında iddiaların şu şekilde dile getirdi:

“Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında. Utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum. Ben daha ne söyleyeyim Türkiye’ye?

Daha yavrusunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için çocukları katletmişler. 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz.

Çocuklar günlerce aç bırakılmış, bir deri bir kemik kalmışlar. Hala birçok isim dosyada yok. Benim elimdeki isimlerin önemli bir kısmı yok burada. Bir tek isim vereceğim; Opara bebek! Açın dava dosyasını göreceksiniz. Opara bebeğin nasıl öldüğüne dair dava dosyasında ne yazıyor biliyor musunuz? ‘Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir yoğun bakım​ ünitesindedir ve ondan dolayı ölmüştür.’ yazılıyor.”

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