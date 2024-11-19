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Bir futbol kulübü daha sosyal medya platformu X'i terk etti

Bir futbol kulübü daha sosyal medya platformu X'i terk etti

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan ayrıldığını duyurdu. Musk'ın 'ifade özgürlüğü' adı altında nefret söyleminin hızla yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle bu kararı alan kulüp, bundan böyle paylaşımlarını BlueSky uygulamasında yapacağını belirtti.

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Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın politikası sebebiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bundan böyle BlueSky uygulamasında paylaşımlarının devam edeceğini açıklayan Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın "ifade özgürlüğü kisvesi altında nefret söyleminin, azınlıklara yönelik nefretin, aşırı sağcı paylaşımların ve komplo teorilerinin inanılmaz bir hızla yayılmasına" izin verdiği gerekçesiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

Werder Bremen'in X'teki 539 bin takipçisi bulunuyordu. Ayrıca, St. Pauli kulübü de benzer gerekçelerle X platformundan ayrıldığını açıklamıştı.

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