ABD'den Türkiye'ye tepki çeken Hamas mesajı

İsrail medyasında çıkan Hamas’ın siyasi ofisini Türkiye’ye taşıyabileceği yönündeki haberleri Türkiye ve Hamas yalanladı. Washington'dan ise Ankara'ya Hamas'ı ağırlamama çağrısı geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Hamas yöneticilerinin Türkiye'ye taşınması ile ilgili açıklama yapıldı.

Sözcü Matthew Miller, Hamas yöneticilerinin Türkiye'de olup olmadığına ilişkin soruyu, "Bu haberlere karşı çıkacak bir noktada olmadığını" söyleyerek yanıtladı.

Dışişleri Sözcüsü Milller, Hamas yöneticilerinin Türkiye'ye gittikleri yönündeki raporları yeni gördüklerini söyledi ve "Türkiye hükümetine Hamas konusunda işlerin eskisi gibi süremeyeceğini açıkça ifade edeceğiz" dedi.

Miller, "Terörist bir organizasyonun liderleri hiçbir yerde rahat olamamalı" dedi ve bazı Hamas üyeleri hakkında iddianame bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı ile basın toplantısında Hamas'ı "direniş örgütü" olarak tanımladı.



Hamas'ın lider kadrosunun Türkiye'ya taşınacağı yönündeki iddialar, Ekim ayında Doha’daki İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Katar hükümetinin arabuluculuk görevini askıya alması sonrası gündeme geldi.