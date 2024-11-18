Hakan Çalhanoğlu açıkladı! Karadağ maçında oynayacak mı?

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, eski sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Karadağ maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Galler maçında iyi oynadıklarını ancak kazanamadıklarını belirten Çalhanoğlu, en büyük hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu vurguladı.

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UEFA Uluslar Ligi B Grubu 6. haftasında deplasmanda Karadağ’a konuk olacak A Milli Takım’da kaptan Hakan Çalhanoğlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

“Yarın oynamayacağım”

Karadağ maçında oynayamayacağını açıklayan Hakan Çalhanoğlu, “Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım.” ifadelerini kullandı.

“İyi oynadık”

Galler maçında iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Hakan Çalhanoğlu şu sözlerle devam etti:

“Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim.”

“En büyük hedefimiz dünya kupası”

En büyük hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz.”