Trump'ın savunma bakanlığı adayından cinsel saldırı iddialarına yanıt

Gündeme gelen cinsel istismar iddiaları sonrası Pete Hegseth'in avukatı Timothy Parlatore, yaptığı açıklamada ödemeyi doğrulayarak, Hegseth'in "masumiyetini koruduğunu" aktardı.

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ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası, kabinesine seçtiği isimler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Donald Trump'ın savunma bakanı adayı olarak Pete Hegseth'i öne çıkarması sonrası Hegseth'in cinsel saldırı geçmişi gündeme geldi.

İddialara yanıt veren Hegseth, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan bir kadına ödeme yaptığını kabul etti ancak ilişkinin rızaya dayalı olduğunu iddia etti.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜK BİR MİKTAR"

Avukatı Timothy Parlatore yaptığı açıklamada ödemeyi doğruladı ve Hegseth'in "masumiyetini koruduğunu" söyledi.

Bu açıklama, Cumartesi günü The Washington Post'ta çıkan ve Hegseth'i suçlayan kişinin bir arkadaşı tarafından Trump'ın geçiş ekibine gönderilen ve iddiaları ayrıntılarıyla anlatan bir yazının da yer aldığı haberin ardından geldi.

Avukatına göre, deneyimli ve eski Fox News sunucusu Hegseth, #MeToo hareketi sırasında suçlamanın kanaldaki kariyerine zarar verebileceğinden endişe ederek davayı çözmek için "önemli ölçüde düşük bir miktar" ödedi.

HAKKINDA DAVA AÇILMADI

Savunma şefi adayına yönelik iddialar, 2017 yılında Kaliforniya Cumhuriyetçi Kadınlar Federasyonu'nun Monterey, Kaliforniya'da düzenlediği konferansta Hegseth ile ismi açıklanmayan kadının karşılaştığı olaydan kaynaklanıyor.

Yerel polis 2017 yılında cinsel saldırı iddiasını araştırdı ancak Hegseth hakkında dava açmadı.

OYLAMADA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMLAMALI

ABD ordusunda Afganistan ve Irak'ta görev yapan 44 yaşındaki Hegseth, ABD ordusuna liderlik ederek ilk siyasi görevini üstlenmek üzere aday gösterildi.

Savunma bakanı olabilmesi için Senato'da onay oylamasında çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

Ancak bu süreç, deneyimsizliği ve tartışmalı görüşleri nedeniyle karmaşıklaşıyor.