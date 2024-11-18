Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Mansur Yavaş'tan destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına katılacağını açıkladı. Yavaş, davanın sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, tüm halkın davası olduğunu vurguladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı yayımladığı videoya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi.

"BU DAVA HEPİMİZİN DAVASIDIR"

Yavaş, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayarak "Bu dava, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLACAĞIZ"

Mansur Yavaş paylaşımında şunları söyledi:

7'inci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız.

KILIÇDAROĞLU VİDEO YAYINLADI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa süre önce X'te yayınladığı yeni videoda hakim karşısına çıkacağını ve hesap sormak için mahkemeye gideceğini söyledi.

"DOSTLAR SAFLARI SIKLAŞTIRIN"

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkacağım. Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için, geleceğimiz için gidiyorum. Dostlar safları sıklaştırın." dedi.

İLK DURUŞMA 22 KASIM'DA GÖRÜLECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacağını açıkladı.

Duruşma, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.