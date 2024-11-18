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Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik girişimleri desteklediğini ancak Bloomberg'in bugün yayımladığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konu alan haberinin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynaklar, öte yandan, "Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayımlanan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bloomberg'in söz konusu haberinde Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı, bu teklif kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.

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