Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! Bu gece yarısı benzin bu fiyata düşecek

Benzin fiyatına indirim bekleniyor. Pazartesi günü pompaya yansıyacak güncelleme ile akaryakıt fiyatları değişecek. Peki, 18 Kasım’da akaryakıt fiyatları kaç oldu? İşte en güncel benzin, otogaz ve motorin fiyatları.

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Petrol fiyatları​, küresel piyasalardaki arz ve talep dengesiyle değişmeye devam ederken bu değişim benzin​, mazot​ ve LPG​ fiyatlarına yansıyor. Son olarak benzinin litre fiyatına hafta başı itibariyle 62 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Gelecek bu indirimle akaryakıt​ fiyatları değişecek.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar pompaya yansıyacak ve yarından itibaren geçerli olacak.

Motorinde ise tabela sabit kalacak.

İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.93 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL