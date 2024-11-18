ABD ve Filipinler, "askeri istihbaratın güvenliği" konulu anlaşma imzaladı

ABD ve Filipinler arasında gizli askeri bilgilerin paylaşımını sağlama ve koruma konusunda çerçeveyi çizen anlaşma imzalandığı bildirildi.

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Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro Jr ile Quezon City'deki Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) karargahında bir araya geldi.

Taraflar, iki ülke arasında gizli askeri bilgilerin paylaşımını sağlama ve koruma konusunda çerçeveyi çizen "Askeri Bilginin Genel Güvenliği Anlaşması"nı imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Teodoro, yaptığı açıklamada, Austin'in ABD ve Filipinler arasındaki ortaklığı derinleştirmede önemli rol oynadığını belirtti.

Austin de ABD'nin, Filipinler'e desteğini yineleyerek son dönemde ülkeyi vuran tayfunlar nedeniyle 1 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını açıkladı.

Teodoro ve Austin, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin koordinasyonu için bir merkezin inşaatının temelini de attı.