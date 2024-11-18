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Sakarya'da boş arazide kan donduran görüntü! Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da boş arazide kan donduran görüntü! Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan cesedin Volkan Ç.'ye ait olduğu öğrenildi. Olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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Esentepe Mahallesi'ndeki bir kişiyi boş arazide otomobilin önünde başından vurulmuş halde yerde görenler, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Volkan Ç. (40) olduğu belirlendi.

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koyarken, cenaze Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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