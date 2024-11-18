BIST 9.390
DOLAR 34,46
EURO 36,34
ALTIN 2.865,00
HABER /  GÜNCEL

KKTC Meclis Başkanı istifa etti: Yeni bir dönemin habercisi!

KKTC Meclis Başkanı istifa etti: Yeni bir dönemin habercisi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler istifa etti.

Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 Ekim 2024 tarihli Genel Kurul kararıyla üstlendiği Meclis Başkanlığı görevini bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek amacıyla bıraktığını ifade etti.

Açıklamasında, mecliste yaşananlara dikkat çeken Öztürkler, “Mecliste yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum” dedi.

Görevi boyunca hem KKTC hem de Türkiye için önemli devlet temsil etkinliklerine katıldığını belirten Öztürkler, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım KKTC'nin kuruluş törenlerinde yer aldığını hatırlattı.

Öztürkler, kararının Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, parti yönetimi, meclis başkanı seçilirken kendisine oy verenler ve halk tarafından anlayışla karşılanmasını temenni ettiğini dile getirerek açıklamasını, “Saygılarımla” ifadesiyle tamamladı.

Ziya Öztürkler’in istifası, ''KKTC siyasetinde yeni bir dönemin habercisi'' olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin, bütçe görüşmeleri ve meclis çalışmaları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası öngörülüyor
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası öngörülüyor
Netanyahu'ya 'Hapis' iddiası: ''Bunu bildiği için savaş açıyor''
Netanyahu'ya 'Hapis' iddiası: ''Bunu bildiği için savaş açıyor''
Türkiye'de işsizlik oranı üçüncü çeyrekte azaldı
Türkiye'de işsizlik oranı üçüncü çeyrekte azaldı
CHP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! Laiklik sözleri gündem olmuştu
CHP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! Laiklik sözleri gündem olmuştu
Deniz Zeyrek Sözcü gazetesine veda etti
Deniz Zeyrek Sözcü gazetesine veda etti
Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Hayırlı olsun!
Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Hayırlı olsun!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney Kore uyarısı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney Kore uyarısı
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya "Kalkan-30" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya "Kalkan-30" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı
Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı
Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu