Netanyahu'ya 'Hapis' iddiası: ''Bunu bildiği için savaş açıyor''

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’deki Filistin yanlısı mitingde söyledikleri için gözaltına alınan İsrailli akademisyen ve film yapımcısı Haim Bresheeth, yine kendi hükümetini eleştirdi. Bresheeth, savaş sona ererse İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hapse gireceğini söyledi.

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İsrail, Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. Netanyahu’ya tepki gösteren İsraillilerin sayısı ise artıyor Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’deki mitingde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bresheeth, İsrail’in politikalarını sert bir dille eleştirdi;

Haim Bresheeth, "Savaş biter bitmez Netanyahu kendisini hapiste soru cevaplarken bulacak. Bunu bildiği için bir savaş daha açıyor, bir savaş daha açıyor, bir savaş daha açıyor. Savaşların bitmesini istemiyor çünkü hapse girmek istemiyor. Bir elçinin İngiltere’de ulusal televizyonda 600.000 Filistinliye soykırım yapmaktan bahsetmesi fikri, delilikten başka bir şey değil." dedi.

İsrail’in soykırım uygulamalarını açıkça eleştiren akademisyen, Orta Doğu’daki gerilimin sorumlusunun Netanyahu olduğunu belirtti;

"Onlar Beyrut’u Gazze’ye çevirdiler. İsrail generallerinin Lübnan hükümetine söylediği de buydu: ‘Hizbullah’tan kurtulun yoksa sizi Gazze’ye çeviririz’ dediler ve şimdi de onu yapıyorlar."

Orta Doğu’daki karışıklığın göründüğünden daha derin olduğunu vurgulayan Bresheeth, İsrail’in eylemlerinin Batılı güçler tarafından desteklendiğini iddia etti;

"Bunu Batı’nın geri kalanına karşı verdiği bir savaş olarak görüyorum. Batılı güçler İsrail’i kullanarak savaşıyor. Bölgedeki ülkelere ‘İstediğimizi yapın yoksa sizi Gazze’ye çeviririz’ diyorlar."