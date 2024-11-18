Abdullah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Öcalan çağrısıyla DEM'e meydan okuduğunu belirterek, "PKK teröre devam edeceğini, DEM Parti de terörle irtibatını kesmeyeceğini açıkladı. Böylece de zaten mümkün olmayan, Öcalan’ın hapisten çıkması, TBMM’de konuşması vaadi ortadan kalkmış oldu." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” çağrısıyla ilgili dikkat çeken bir yazı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetin yazarlığını da yapan eski AK Parti Ankara Milletvekli Ünal, "Öcalan çıkmayacak, Cumhur’da sorun yok" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DEM Parti’nin terörle irtibatını kesmeyeceğinden emin olarak en uç vaatte bulunuyor"

Bahçeli'nin çağrısının tam olarak anlatılamadığına değinen Ünal, MHP liderinin DEM Parti'ye meydan okuduğunu belirterek, "Bahçeli, tam da bu anlamda, DEM Parti’nin terörle irtibatını kesmeyeceğinden emin olarak en uç vaatte bulunuyor: “Haydi bakalım, siz terörle irtibatı kesin, biz de Öcalan’ı çıkaralım” diyor." ifadelerini kullandı.

PKK ve DEM olumlu cevap vermedi

Bahçeli'nin iddialaştığı DEM Parti'nin aradan geçen süredeti tavrına değinen Ünal, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bahçeli’nin Öcalan çağrısının üzerinden 3 hafta geçti ve bu meydan okumasındaki haklılığı, en uç vaatte bulunurken, yani bir iddialaşmayla riske girerken, DEM Parti’nin takınacağı tavırdan emin olduğu ortaya çıktı. PKK da, DEM Parti de, Bahçeli’nin bu meydan okumasına, bu iddialaşmasına olumlu cevap vermedi. PKK teröre devam edeceğini, DEM Parti de terörle irtibatını kesmeyeceğini açıkladı. Böylece de zaten mümkün olmayan, Öcalan’ın hapisten çıkması, TBMM’de konuşması vaadi ortadan kalkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu çıkışına destek verdi mi? Ortada destek verecek bir durum yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu çıkışına itiraz etti mi? Bir iddialaşma sözüne, bir meydan okumaya itiraz etmeye de gerek yok.

Erdoğan da, Bahçeli de, terör örgütünün kendisini lağvetmeyeceğini, DEM Parti’nin terörle irtibatı kesmeyeceğini biliyorlar. İkisi de konuşmalarında çok açık ifade ettiler: Bizzat Kürtlerin kendisini muhatap alacak, terör örgütünü de onun siyasi uzantısını da devreden çıkaracaklar."