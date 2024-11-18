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Bağcılar'da kaldrımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı

Bağcılar'da kaldrımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

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İlçenin Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobildeki kişilerce kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı.

Bu kişilerin yaralandığı olay dolayısıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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