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Türkiye'den İsrail'in Türk hava sahasını kullanma talebine ret

Türkiye'den İsrail'in Türk hava sahasını kullanma talebine ret

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi. İsrail makamları, Bakü'deki BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılacak Herzog için başvuruda bulunmuştu, ancak Türk yetkililer bu talebi kabul etmedi. İsrail basınında ise Herzog'un güvenlik endişeleri nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.

İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.

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