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Milli Takım'da sakatlık şoku! O isim kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da sakatlık şoku! O isim kadrodan çıkarıldı

A Millî Takım, Karadağ maçı öncesi sakatlığı bulunan Eren Dinkci ve cezası nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'yı kadrodan çıkardı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, yerine Ümit Millî Takım'dan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etti.

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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı öncesinde sakatlığı bulunan Eren Dinkci, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.

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