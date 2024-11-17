MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP'ye gidiyor! Özgür Özel tarih verdi

Geçtiğimiz yıl Hakan Fidan’ın yerine Milli İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in isteği ve daveti üzerine CHP’yi ziyaret edecek. Görüşmenin detayları henüz bilinmezken, görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılıp yapılmayacağı da netleşmedi. Katıldığı bir programda görüşme öncesi detayları anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi​ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine başlatılan soruşturma sonrasında CHP​ tarafından atılan iddiaya göre MİT’e talimat verildiği ve belediyelerin harcamaları noktasında araştırma yapılması istendiği söylendi. Katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalar gerçekleştiren Özgür Özel; MİT​ Başkanı İbrahim Kalın’ın CHP binasına gelerek sunum yapacağını ifade etti.

Katıldığı programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanının ziyareti hakkında şu ifadeleri kullandı:

Milli İstihbarat Başkanlığından henüz bir bilgi almadık. Bu hafta içinde ziyareti planlayacağız.

MİT Başkanı İbrahim Bey, AK Parti MKYK'sına gitti ve bir sunum yaptı. Ben de MİT'e bir yazı yazdım ve hemen söylemedim işin ciddiyeti bozulmasın magazinleşmesin diye. Yazdığım yazıda da şu ifadeleri kullandım:

Eğer ülkenin son seçimlerinde ikinci olmuş partisine verecek bir bilgi varsa birinci partiden neyi esirgiyorsunuz? Bu bilgi FETÖ gibi bir mesele ise kamuoyuna açıklayın hepimiz bilelim.

CHP'yi neden bilgilendirmiyorsunuz bana bunu netleştirebilir misiniz? Ve dedim ki bir sunum yapıyorsanız AK Parti'ye, gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yapın.

İbrahim Kalın ile 29 Ekim töreninde karşılaştık ve yanıma geldi. Kendisi de bana şu ifadeleri kullandı; Yazınızı aldım, haklısınız. Uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum gerçekleştirelim. Bu konuyu konuştuk, önümüzdeki hafta içinde bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Sayın MİT Başkanı CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Tek bir gündem belirlemedik.