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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı!

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı!

Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi.

Toplam 8 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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