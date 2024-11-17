Kasım indirimine 'dikkat' mesajı: Pazarlama taktiği

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayında yapılan indirim kampanyalarını eleştirerek, bunları "efsane pazarlama taktiği" olarak nitelendirdi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayında düzenlenen büyük indirim kampanyalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Palandöken, "efsane kasım" ve benzeri adlarla yapılan kampanyaların, tüketiciyi yanıltan bir "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, bu tür kampanyaların büyük kısmının gerçeği yansıtmadığını, fiyatların önce yapay şekilde artırıldığını, ardından da indirim yapılmış gibi sunulduğunu söyledi. Vatandaşların, alışveriş yaparken bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Fiyatlar iyi analiz edilmediğinde, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor" dedi.

TESK Başkanı, indirim kampanyalarının yalnızca ilgili meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izniyle yapılmasının önemine değinerek, bu kampanyaların görünür şekilde ilan edilmesi ve ürünlerin kalite değerlendirmelerinin açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, bazı firmaların yüzde 80-100 gibi oranlarla indirim yaptığını iddia ederek tüketiciyi yanılttığını belirtti. "Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil ve sürdürülebilir bir kazanç modeli oluşturmaz. Bu tür oranlar tüketiciyi yanıltmakla kalmıyor, piyasanın istikrarını da bozuyor. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmanın sakıncalarına dikkat edilmeli" dedi.

Tüketicilerin bütçelerine uygun ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için kampanyaların sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini belirten Palandöken, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin fiyat kontrolü konusunda ortak çalışması gerektiğini vurguladı. "Bu tür 'efsane günler' adı altında yapılan kampanyaların şeffaf bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Aksi halde tüketicinin güvenini kazanmak imkânsız hale gelir" diye ekledi.

Palandöken, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Gerçekçi İndirimlere İnanın: Büyük oranlarla yapılan kampanyaların genelde yanıltıcı olabileceğini unutmayın.

Fiyatları Karşılaştırın: Alacağınız ürünün gerçek fiyatını anlamak için farklı satıcıları ve dönemsel fiyatları kontrol edin.

Güvenilir Sitelerden Alışveriş Yapın: İnternetten yapılan alışverişlerde yalnızca güvenilir ve bilinirliği yüksek platformları tercih edin.

Esnaf ve Meslek Odalarının Önerilerine Kulak Verin: Onaylı ve denetlenen kampanyalar daha güvenilir olacaktır.