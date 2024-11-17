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Abdullah Öcalan'ı kahvaltıya Mehmet Uçum mu davet etti? Şaban Sevinç'ten yuh dedirten sözler

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV yayınında Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un sözlerini çarpıtan gazeteci Şaban Sevinç'i eleştirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasının yankıları sürüyor.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az önce konuşkum" programına konuk olan Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli'ye destek çıktı.

Akil İnsanlar Heyeti'nde görevliyken başından geçen bir örneği anlatan Uçum, "Somut bir örnek vereyim. Doğu Anadolu grubunda çalışıyordum. Erzurum'da bir şehit yakını 'terör bitsin terör örgütü tamamen tasfiye edilsin bırakın Öcalan'ın serbest bırakılmasını evimde adama kahvaltı vermezsem adam değilim' dedi. Buna ne diyeceksin. Bakın toplumun sağduyusuyla derinliğiyle oynamayın" ifadelerini kullandı. EKOL TV'de Tartışma Zemini programında Şaban Sevinç'in 'Siz Öcalan'ı kahvaltıya çağırdınız!' sözleri olay oldu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, EKOL TV'deki programda bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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