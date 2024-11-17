Kara kış bastıracak, kapıya dayandı! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yarından sonra birkaç gün ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek. Ancak sonrası soğuk ve yağmur... Peki kış ne zaman başlıyor? İşte detaylar..Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Bugün hava nasıl olacak?
Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kış ne zaman başlayacak?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yeni haftada birkaç gün güneş yüzünü gösterecek. Yarın (18 Kasım Pazartesi) batıdan başlayarak güneşli hava kademe kademe yurdun büyük bölümünde görülecek.
Ancak perşembe gününden başlayarak soğuk hava ile birlikte yağışlar ülke genelinde etkisini gösterecek. Soğuk hava bazı bölgelere kar da getirecek.
Bölge bölge hava durumu
Marmara: Hava parçalı ve çok bulutlu olacak, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Bursa: 15°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege: Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış görülecek.
Afyon: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
Denizli: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 16°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Batı ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olabilir.
Adana: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Antalya: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Hatay: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Mersin: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İç Anadolu: Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.
Ankara: 11°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 13°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Kayseri: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Amasya: 12°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 13°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu: Bölgenin güney ve batısında yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Erzurum: 7°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
Kars: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 14°C, sağanak yağışlı
Van: 10°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Gaziantep ve Kilis çevresinde yerel olarak kuvvetli olabilir.
Diyarbakır: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep: 19°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Siirt: 15°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
Şanlıurfa: 20°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı