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Yetkisiz çakar kullananlar yandı: Cezası 15 kat artıyor

Yetkisiz çakar kullananlar yandı: Cezası 15 kat artıyor

TBMM'nin yeni haftada gündemi oldukça yoğun. Trafikte yetkisiz çakar kullanımı için caydırıcı cezalar getirilecek. Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek, suçun tekrarlanması durumunda ise ceza 192 bin TL'ye çıkacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nde (TBMM) yeni hafta yoğun bir mesaiyle başlayacak. Genel Kurul'da iç güvenlikle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi​ görüşülecek. Teklif kapsamında; ruhsatsız silah​ taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak.

Yasadışı yollarla silah parçalarını ülkeye sokan ya da satanlar ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Ateşli silaha dönüştürülmüş kurusıkı silahları taşıyan veya bulunduranlar da 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Silah parçalarının sayı ve niteliğine bağlı olarak bu ceza 8 yıla kadar artabilecek.

Trafikte yetkisiz çakar kullanımına yönelik cezalar da artırılıyor. Para cezası 15 kat yükseltilerek 96 bin liraya çıkarılacak, suçun tekrarı durumunda ise ceza 192 bin TL'ye ulaşacak. Buna ek olarak, araç bir ay boyunca trafikten men edilecek ve sürücünün ehliyetine aynı süreyle el konulacak.

Meclis’te bütçe görüşmeleri de bu hafta devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. Bakanlar, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunumlarını yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Ayrıca, çevre ve şehircilik alanında yapılması planlanan teknik düzenlemelerle ilgili kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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