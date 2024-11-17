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Erdoğan Bahçeli görüşmesini AK Parti kurmaylarına böyle anlattı

Erdoğan Bahçeli görüşmesini AK Parti kurmaylarına böyle anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile yaptığı 1 saatlik görüşmeyi AK Parti MYK toplantısında "Devlet Bey ile görüşlerimizde herhangi bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık" sözleriyle açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ana gündem maddesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ve bir saat süren son görüşme oldu.

Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan, MHP lideri ile yaptığı görüşmenin içeriği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, MYK toplantısında “terörsüz Türkiye” vurgusunda bulundu. Erdoğan, iki lider olarak “terörsüz Türkiye” konusunda mutabık olduklarını ve hiçbir görüş ayrılıkları bulunmadığını dile getirdi.

TAM MUTABAKAT

Bahçeli ile de “terörsüz Türkiye” konusunu ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık” dedi.

FİTNEYE DİKKAT

Bahçeli ile yapılan görüşmede, “iç cephe” konusunun da ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bölgemizin, ülkemizin büyük tehdit altında olduğu bu süreçte iç cepheyi, Türkiye sathını güçlendirme vurgusu yaptık. Cumhur İttifakı’nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun” ifadelerini kullandı.

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