Trump, Beyaz Saray'a İran'a ağır yaptırımlar getirilmesine yönelik talimat verdi

ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın, İran ile ilgili planları deşifre oldu. Trump'ın, Beyaz Saray'a İran'a ağır yaptırımlar getirilmesine yönelik talimat verdiği iddia edildi.

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İngiliz Financial Times, ABD'deki 5 Kasım Başkanlık seçimlerinde 47'nci ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki ikinci döneminde, İran'a yönelik baskıyı artırmayı ve İran'ın müttefiklerini finanse etmesini, nükleer silah geliştirmesini engellemeyi planladığını yazdı.

TRUMP'TAN İRAN'A SIKI YAPTIRIM EMRİ

İngiliz yayın organına göre, yeni başkan ilk gününde İran'a yönelik daha sıkı yaptırımlar koyacak emirler verecek.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, 5 Kasım'da yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın, İran'ın bölgesel sponsorlarını finanse etme, Orta Doğu'daki mevcut varlığı ve nükleer silah geliştirme yeteneklerini batırmak amacıyla "maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçireceğini yazdı.

PETROL İHRACATINI TEKRARDAN 400 BİN VARİLE DÜŞÜRECEK

İran'ın ham petrol ihracatı 2020 yılında günlük 400 bin varilden 2024 itibarıyla 1.5 milyon varile yükseldi. Bu ihracatın neredeyse tamamı Çin'e yönlendiriliyor.

Trump'ın geçiş ekibi, yeni başkanın ilk gününde İran'a yönelik daha sıkı yaptırımlar koyacak yürütme emirleri hazırlıyor.

Rapidan Energy Başkanı ve eski enerji danışmanı Bob McNally, İran'ın petrol ihracatının tekrar 400 bin varile düşürülebileceğini öngörüyor. İran ekonomisinin zaten kırılgan olduğu ve bu tür yaptırımların ülkeyi daha da zor durumda bırakacağı ifade ediliyor

Trump danışmanları, yeni başkanın İran'a hızlıca hareket etmesini istiyor. Yeni liderin, İran yaptırımlarını ciddi şekilde uygulayacağını açıkça belirteceği öngörülüyor. Trump'ın dış politika ekibinden Marco Rubio ve Mike Waltz gibi isimler, İran'a karşı sert bir yaklaşım savunuyor.

TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Trump yönetimi, ilk döneminde 2015 nükleer anlaşmasını terk ederek İran'a yüzlerce yaptırım uyguladı. Bu yaptırımların ardından İran'ın nükleer faaliyetlerini artırdığı ve uranyumu silah seviyesine yakın zenginleştirdiği gözlemlendi. Biden yönetimi döneminde de yaptırımlar devam etti, ancak nükleer anlaşmanın canlandırılması ve krizlerin hafifletilmesi yönünde sıkı uygulamalar gerçekleştirilmedi.