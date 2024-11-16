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Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya çok konuşulacak sözler

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya çok konuşulacak sözler

Galatasaray'ın Arjantinli starı Mauro Icardi, özel hayatında yaşadığı sorunlar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara için sert bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın yıldızı Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatında çalkantılı günler yaşanıyor.

Son olarak Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'den yıldız golcü ile sorunlu bir şekilde ayrılan ve gündemden düşmeyen Wanda Nara için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BUGÜN KUTLAMA GÜNÜ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Guido Icardi, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden uzaklaştı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.

Guido'nun Wanda Nara için yaptığı bu açıklama Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

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