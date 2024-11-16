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Tekirdağ'da 23 yaşındaki hemşire ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da 23 yaşındaki hemşire ölü bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

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Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan özel bir hastanede görevli hemşire Begüm Tonguz'dan (23) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve giden ekipler, Tonguz'u hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tonguz'un öldüğü tespit edildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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