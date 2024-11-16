Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden açıklama geldi

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Tayfur Havutçu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Neslihan Havutçu, eşi Tayfur Havutçu'nun değerlerinin yükselmesinden dolayı yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Abone ol

Türk futbolunun efsane ismi Tayfur Havutçu, yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun kanser tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun ciddileştiği bildirildi.

Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, Tayfur Havutçu için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Eşinden açıklama

Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı. Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır.

Neslihan Havutçu ayrıca Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde çıkan haberlere de değinerek, şunları söyledi:

Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz herzamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler.

Tayfur Havutçu hakkında

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında'da dünyaya gelmiştir. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış eski milli futbolcudur. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yapmıştır.

Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabasıdır. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol atmıştır.

Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı.

A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.