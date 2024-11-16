Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. karşılaşmasında, Galler ile kozlarını paylaşacak. 4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Türkiye-Galler maçı öncesi nefesler tutuldu. İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak. İşte, Türkiye-Galler milli maçı hakkında tüm bilgiler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

Galibiyet A Ligi'ni beraberinde getirecek

İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

Milli Takım'ın aday kadrosu

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

Milli takımda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen ve İstanbul'da yapılan antrenmanlara katılamayan Ahmed Kutucu'nun Galler maçında forma giymesi beklenmiyor.​​​​​​​

Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Mert, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış

GALLER: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.

Montella'dan maç öncesi açıklama

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacakları maça ilişkin, "Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, maçın önemli olduğunu bildiklerini ifade etti.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ligde ilk hedefimiz A Ligi'ne çıkabilmek. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz, biz kendi futbolumuza konsantre olarak, istediğimiz futbolu oynayarak da sonucu istediğimiz gibi alacağız. Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız. Maçla alakalı hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.