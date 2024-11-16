Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal yapay zekaya sordu, aldığı cevabı paylaştı

2025 asgari ücret zammı için gazeteci Fatih Portakal canlı yayında rakam verdi. Yayına girmeden öne yapay zekaya 'Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularını yönelten Portakal, aldığı cevabı canlı yayında açıkladı.

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Asgari ücret zammında son dakika haberleri ve gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 10 milyon kişi 2025 zammını merak ederken, asgari ücrete yapılacak zam oranına göre alacağı zam belli olacak olan diğer özel sektör çalışanları da gözünü kulağını açıklanacak rakamlara çevirmiş durumda.

1 Ocak'a kadar belli olacak olan 2025 asgari ücret zammı 1 Şubat itibariyle milyonlarca kişinin hesabına yatmış olacak.

Asgari ücret zam tahminiyle ilgili bir açıklama da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal; Sözcü TV'deki canlı yayına çıkmadan önce yapay zekaya 'Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularını yönelttiğini duyurdu.

Yapay zekanın 2025 asgari ücret zammı için yüzde 35-45 aralığını işaret ettiğini söyleyen Portakal, rakam da verdi.

Portakal, yapay zekanın asgari ücret için 22 bin 952 TL ile 24 bin 652 TL arasında olacağını söylediğini aktardı.

Portakal, yapay zekanın Trump'ın seçilmesini ve Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucunu da bildiğini hatırlattı.

Eğer 2025 enflasyon beklentisine göre yani yüzde 21'e göre yaparlarsa 20 bin 500 TL gibi bir rakamın ortaya çıkacağını belirten Portakal, "O mümkün değil zaten. Yapmazlar diye tahmin ediyorum" dedi.

Zam pazarlığı yüzde kaçtan başlayacak?

Öte yandan CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in edindiği bilgilere göre asgari ücrette pazalık minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlayacak. AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25’lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

Bakan Şimşek enflasyonu işaret etti

2025 asgari ücret zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli bir mesaj verdi. Asgari ücretin komisyon kararıyla belirleneceğine dikkat çeken Şimşek "Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde asgari ücret için açıklamalar yer aldı. Kurul, enflasyonla mücadelede asgari ücretin kullanılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Yapılan açıklamada "Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir." denildi.