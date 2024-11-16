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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre;

08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, 

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, 

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi, 

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi, 

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi, 

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi. 

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