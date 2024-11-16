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Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Kızı Anjelik Calvin, otopsi raporunda ölüm nedeninin hipertansif kardiyovasküler hastalık olarak belirlendiğini açıkladı ve annesi için duygusal bir paylaşım yaptı.

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Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, Kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı ABD’de hayatını kaybetmişti. Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Bu ölüm sevenlerini yasa boğarken, Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni belli oldu. 

Ölüm nedeni belli oldu  

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon​ ölüme neden olmuş" açıklamasında bulundu.

Doğum gününde annesi Ahu Tuğba'nın fotoğrafını paylaşan Anjelik Calvin,  "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.

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