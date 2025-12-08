Bir zeytin dalı daha! Demet Akalın kırgınlıklarını bir bir bitiriyor...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Fatih Ürek'in ani rahatsızlığı sonrası küs olduğu meslektaşları ile tek tek barışıyor. Geçtiğimiz günlerde Berkay'la aralarındaki buzları eriten şarkıcı şimdi de küs olduğu diğer bir isme zeytin dalı uzattı.
