Ece İrtem oyunculuk serüvenini anlattı! Anne ve babasının mesleği bakın neymiş...
'Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle dikkat çeken ve geçen hafta diziden ayrılan Ece İrtem, 'Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. Cumhuriyet Savcısı bir baba ve Yazı İşleri Müdürü bir annenin kızı olan İrtem oyunculuk hikayesini anlattı.
'Kızılcık Şerbeti' dizisine geçen hafta veda eden oyuncu Ece İrtem sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
O İDDİAYA YANIT VERDİ
Dizinin son bölümünde Erkan Avcı'nın canlandırdığı 'Asil Yıldırım'ın hastanede ziyaret ettiği, tüm vücudu sargılı bir karakterin kim olduğu sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
Bu kişinin 'Işıl' olduğu iddialarına açıklık getiren İrtem, dizideki sürecinin net bir şekilde sona erdiğini belirtti.
İrtem, şu ifadeleri kullandı: "Kızılcık Şerbeti' benim için gerçekten bitti. Fazlası bile oldu. Senaristlerimize teşekkür ederim, ikisi de harika kadın."
"PES ETMEDİM, ÇOK UĞAŞTIM"
34 yaşındaki Ece İrtem oyunculuk hikayesini de anlattı. İzmir'de yaşadığı dönemde İstanbul'a gelip bir menajerlik ajansına kaydolduğunu, deneme çekimlerine katıldığını ve umutsuzluğa kapıldığı anlar yaşadığını söyledi: