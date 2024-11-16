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Fenerbahçe hazırmış maçında Zenit'i mağlup etti

Fenerbahçe hazırmış maçında Zenit'i mağlup etti

Fenerbahçe, milli arada oynadığı hazırlık maçında Zenit’i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Cenk Tosun ve Levent Mercan’ın golleri getirirken, Zenit’in tek golünü Aleksandr Erokhin attı.

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Fenerbahçe, milli arada maç temposunu kaybetmemek için hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda konuk ettiği Zenit’i 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cenk Tosun ve 63. dakikada Levent Mercan kaydetti. Zenit’in tek golünü 35. dakikada Aleksandr Erokhin kaydetti.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek.

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