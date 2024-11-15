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Ev hapsindeki Serdar Ortaç'ın 18 konseri iptal edildi!

Ev hapsindeki Serdar Ortaç'ın 18 konseri iptal edildi!

Çok sayıda ünlü isme yapılan "Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından Mehmet Ali Erbil ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'ın iptal olan konserleri sonrası uğradığı maddi zarar ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi cezası aldı.

"KUMARI DAHA NASIL KÖTÜLEYECEĞİZ BİLMİYORUM"

Serdar Ortaç, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına; kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Geçtiğimiz gün aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını sürpriz bir kararla kapatan Serdar Ortaç'ın 1,5 aylık zararı ortaya çıktı.

"ZARARI 25 MİLYON"

"Aramızda Kalmasın" programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu.

Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın Aralık sonuna kadar İstanbul ve İstanbul dışında yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1,5 aylık zararı 25 milyon TL. Aslında dahası da var" dedi.

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