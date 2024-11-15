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Oğlunun yaşadığını yıllar sonra öğrendi! Öldü denmişti...

Elazığlı Esad Ahmet Özdem, 1989'da İstanbul'da erken doğumla dünyaya gelen oğlunun öldüğünü sanarken, yıllar sonra çocuğunun bir başkasına satıldığını öğrendi. Bu gerçeği araştırıp dava açmaya çalışsa da tehditlerle karşılaşan Özdem, kanıtların eksiksiz olmasına rağmen takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Beyaz TV'de yaşadıklarını anlatan baba, 35 yıllık hayatının yalanlarla dolu olduğunu söyledi.

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Elazığlı Esad Ahmet Özdem, 1989 yılında İstanbul’da bir erkek çocuk babası olmuştu. Erken doğum sebebiyle küveze alınan bebeğin, 13 gün sonra yaşamını yitirdiği söylenmiş, ancak yıllar sonra çocuğunun ölmediğini, aslında bir başkasına satıldığı ortaya çıkmıştı. 

Dünyası başına yıkıldı

Yıllar sonra acı gerçeği öğrenen baba, 'evime gelen biri çocuğumun ölmediğini yaşadığını söyledi. Bu ihbar üzerine bende araştırmaya başladım. Hastanede doğan çocuğum erkek olmasına karşılık kız olarak kayıt edilmiş, ancak ölümü erkek olarak kayıt altına alınmış. Belgelere ulaştım, Savcılığa gittim ve topladığım belgeler ile dava açılmasını talep ettim. Benim bu girişimim üzerine beni tehdit etmeye başladılar. Bilirkişi raporu da bu davanın açılmasını istedi. Davaya bakan ilk savcı 2,5 yıl sonra görevden alındı. Yerine atanan Savcı 2 ay sonra takipsizlik kararı verdi. Oysa bu davanın açılması gerekirdi,  çünkü tüm belgeler eksiksiz olarak dosyada yer alıyordu. Devletin hastanesinin verdiği doğum ve ölüm belgeleri varken evrak nasıl eksik olur' ifadelerini kullanmıştı. 

Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Beyaz TV'de Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan baba Özdem, oğlunun yaşadığını öğrendikten sonraki süreçte başından geçenleri anlattı. Ahmet Özdem, 35 yıllık hayatının yalan üzerine kurulduğunu ve bu gerçekle yüzleşmenin kendisini öldürdüğünü söyledi.

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