MHP'den dördüncü 'vakit tamam' paylaşımı geldi!

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının 4'üncüsü geldi. MHP'nin resmi hesabından yapılan son paylaşımda ''kardeşlik'' vurgusu yapıldı.

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MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 4'üncüsünü ekledi. Bu kez paylaşılan gönderide "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü yayınlanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı. Dün yapılan ikinci paylaşımda "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denilmişti.