Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu! 1 buçuk aylık zararı dudak uçuklattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için "ev hapsi" kararı verilmişti. Ev hapsi kararının sonrasında Serdar Ortaç'ın konserleri iptal edildi. Ünlü sanatçı yalnızca 1.5 ayda 25 milyon TL zarar etti.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar: İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek oldum

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm" cevabını vermişti. Ortaç ayrıca kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirerek pişmanlığını dile getirmişti.

1.5 aylık zararı 25 milyon TL'yi buldu

Tüm bunlar yaşanırken, ev hapsinde olduğu için iş hayatı etkilenen ve konserleri iptal edilen şarkıcının büyük zararı ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç’ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL’yi bulduğunu açıkladı. Programda konuşan Dağıstanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Serdar Ortaç’ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu. Ondan sonraki anlaşmaları da durdurulmuş. Normalde sanatçıların Aralık sonrasındaki takvimleri de şu andan itibaren belirleniyor. 18 konserin bedeli yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere zararı 25 milyon TL’ye ulaşmış. 20 yıldır kumarda kaybettiği 50 milyon doların üstüne hanesine zarar gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç’ın 1.5 aylık zararı 25 milyon TL, aslında dahası da var.”