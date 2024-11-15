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İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebek son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebek son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek ölen 1 yaşındaki bebeğin cenazesi toprağa verildi.

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Yakınları tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın Yenişehir semtinde bulunan gasilhanesinden alınan Altay Toprak Kınalı'nın cenazesi, Kahramanlar Camisi'ne getirildi.

Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Raziye ile baba Recep Kınalı, bebeklerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Acılı babanın taziyeleri kabul ettiği cenazeye İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ali Kemal Elitaş ile Kınalı ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Altay Toprak Kınalı'nın cenazesi, Cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Olay: İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişiden bebeğin annesi ve babası taburcu edilmişti.

Olaya ilişkin ilaçlama yapan ziraat mühendisi ve yardımcısıyla işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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