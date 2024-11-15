 Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni ortaya çıktı

1 Eylül'de hayatını kaybeden usta oyuncu Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin otopsi raporuyla ilgili detayları ilk kez anlattı.

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın acı kaybı sevenlerini yasa boğmuştu.

69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için 27 gün sonra Türkiye’ye getirilmişti. Usta oyuncu, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

1 Eylül'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin otopsi raporuyla ilgili detayları ilk kez anlattı.



Anjelik Calvin, "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş. Sağlık sorunları bir türlü Türkiye'ye gelmesine izin vermedi." dedi.



Annesinin bir hafta boyunca ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Anjelik, "Anne hastaneye gidelim dedim dinlemedi. Basiretim bağlandı... Daha önce götürdüğümde kolu mosmor olmuştu, damarları kolay bulunmuyordu, o yüzden kıyamadım, götürmek için zorlamadım. Bazen ayaklarından serum verdikleri bile oluyordu... Şu an bile anlatırken kalbim çarpıyor, boğulacak gibi oluyorum. Rabbimin takdiri böyleymiş diyorum. Onu dinlediğim için çok pişmanım. Eve doktorlar geldiğinde 'yaşıyor mu diye sordum', 'sakin ol öldü' dediler. Polis amiri de 'Allah onu yanına aldı' diyerek teselli etti" şeklinde konuştu.



Açıklamalarına devam eden Anjelik, "Kadere inanıyorum, annemin öğrettiği dualarla ayaktayım, Kuran'la, Allah'a sığınarak ayaktayım. Annemi de morgda alnından öperek son yolculuğuna uğurladım." şeklinde konuştu.