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İspanya'da uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı 17 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi

İspanya'da uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı 17 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi

İspanya Ulusal Polisi, uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı kripto para dolandırıcılığı yapan bir suç örgütüne düzenlediği operasyonda, 17 milyon dolarlık kripto para ele geçirildiğini duyurdu.

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İspanya Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili Hollanda polisinin iş birliğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Hollanda'da 1, İspanya'da 2 yere baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, toplamda 17 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi. İspanya Ulusal Polisi, "Bu, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı örgütleriyle bağlantılı olarak ele geçirilen en büyük kripto para miktarıdır." ifadesini kullandı.

Merkezi, İspanya'nın güneyindeki Marbella kentinde bulunan örgütün elebaşının da arasında olduğu Hollanda vatandaşı 3 kişi operasyonlarda tutuklandı.

Baskınlarda 850 bin avrodan fazla nakit para, 16 pahalı kol saati, çok sayıda cep telefonu ve 500 bin avrodan fazla değeri olan mücevher ele geçirildi.

Örgütün, "tezgah üstü kripto para ticareti" olarak adlandırılan, doğrulan ticaret yöntemiyle dolandırdığı kişilerden elde ettiği parayı, üçüncü şahıslar aracılığıyla lüks gayrimenkuller ve kişisel mülkler satın alarak akladığı ifade edildi.

Suç örgütü elebaşının izini kaybettirmek için her hafta adresini değiştirdiği, farklı kiralık tatil evlerinde kaldığı ve yasa dışı faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgisayar malzemelerini de her zaman yanında taşıdığı belirtildi.

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