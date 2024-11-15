BIST 9.464
DOLAR 34,43
EURO 36,44
ALTIN 2.842,63
HABER /  GÜNCEL

Vahşetin böylesi! Biberonla bebeğe tiner içirip öldürdüler

Vahşetin böylesi! Biberonla bebeğe tiner içirip öldürdüler

İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi... İddialara göre annesinin biberonuna tiner koyduğu öne sürülen bebeğin iç organlarında erime meydana geldi. Bebek hayatını kaybetti.

Abone ol

İstanbul'da meydana gelen olayın korkunç ayrıntıları ortaya çıktı... İddialara göre söz konusu olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. 

26 Eylül Perşembe günü Esenler'de iddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) sevgilisi Yılmaz E. ile evlilik dışı çocukları oldu. Baba Y.E.nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Emre Ç. biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.

Babası sahip çıkmamış

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı!
Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son durumunu açıkladı!
Naci Görür'den korkutan uyarı! Büyük deprem üretme potansiyeli var!
Naci Görür'den korkutan uyarı! Büyük deprem üretme potansiyeli var!
Emine Erdoğan'dan 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' yıl dönümü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' yıl dönümü paylaşımı
TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
 Erdoğan'dan KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için mesaj
 Erdoğan'dan KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için mesaj
Seçil Erzan davasında sürpriz gelişme!
Seçil Erzan davasında sürpriz gelişme!
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
A Milli Futbol Takımı'nda bir futbolcu daha aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda bir futbolcu daha aday kadrodan çıkarıldı
Denizli'de 8 yaşındaki çocuğun talihsiz ölümü
Denizli'de 8 yaşındaki çocuğun talihsiz ölümü
Allianz Türkiye, Sardis'ten 9 ödül kazandı
Allianz Türkiye, Sardis'ten 9 ödül kazandı
Bellona, Irak'ta yeni mağaza açtı
Bellona, Irak'ta yeni mağaza açtı
FETÖ'nün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" İstanbul'da yakalandı
FETÖ'nün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" İstanbul'da yakalandı