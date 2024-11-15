Bellona, Irak'ta yeni mağaza açtı

Bellona, Irak'taki 12'nci mağazasını açtı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ta Kerrade bölgesinde 2 bin 300 metrekarelik 5 katlı yeni mağazasını hizmete açtı.

Bellona, Bağdat mağazasıyla birlikte yurt dışındaki mağaza sayısını 83'e ulaştırarak global marka olma vizyonunu bir kez daha pekiştirdi.

Bağdat'taki mağaza açılışına Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Bellona yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Irak'taki 12'inci mağazalarını açtıklarını belirterek, "Köklü geçmişimiz, üstün teknolojimiz, yüksek kalite standartlarımız ve profesyonel insan kaynağımızla dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızın, markamıza, bölge halkına ve yatırımcımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.