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Sektör temsilcileri yanıtladı: Yumurtada fiyat artışının sebebi ne?

Sektör temsilcileri yanıtladı: Yumurtada fiyat artışının sebebi ne?

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta üretiminde düşüş olmadığını belirterek "Piyasada bahsedilen fiyat artışları yumurta üretimiyle alakalı değil, oluşturulan algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklı." dedi.

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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatları konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki hafta önce Konya'da kuş gribi görüldüğünü anımsatan Afyon, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, kuş gribinden kaynaklanan bir sorun olmadı. Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Bazı tüccarlar bu durumda yeni tedarikçi aradı. Yeni tedarikçi arayışında piyasada bir algı oluştu. Bu durum sadece o bölgenin alıcısına özeldi. Fırsatçılar bunu genele yaymaya çalıştı. Yumurta bulunamıyor diye arayışa giriyormuş gibi yaptılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bütün taleplere cevap verebiliriz. "

Afyon, "tüccarlardan kaynaklı olarak piyasada kötü bir hava oluşturulmaya çalışıldığına" dikkati çekerek "Yumurta üretiminde bir sıkıntımız yok. Fiyatların arttığı söyleniyor. Bu bahsedilen artış, üreticiden kaynaklı değil. Yumurta üretiminde bir düşüş yok. Marketlerde makas açıldı. Fiyat artışları yumurta üretimiyle alakalı değil, oluşturulan algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklı." diye konuştu.

Şu an özel üretim olmayan yumurtanın fiyatının ocak ayıyla aynı seviyede olduğunun altını çizen Afyon, bir koli yumurtanın 140 lira düzeyinde olduğunu söyledi.

Afyon, ulusal marketlerde yumurta fiyatlarının daha makul seviyelerde olması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bir koli yumurtanın 250 lira civarında olduğu söylentileri var. Tüketicilerimiz ulusal marketlerde fiyatları daha doğru gözlemleyebilirler. Şu an üreticiden normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira civarında. Ulusal marketlerde bir koli yumurtanın fiyatı ise 140 lira civarında. Bahsedilen yüksek fiyatlara tüketicilerimiz itibar etmesinler. Hatta bu konuda duyarlı olmalılar."

Üreticilerin karşı karşıya kaldıkları maliyetlere de dikkati çeken Afyon, üreticilerin bugün itibarıyla zarar etmediklerini ve maliyetlerini karşıladıklarını sözlerine ekledi.

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