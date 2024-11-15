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Yaşlı bakımevinde yangın! 10 kişi öldü

Yaşlı bakımevinde yangın! 10 kişi öldü

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde bir yaşlı bakımevinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakımevinde yerel saatle 05.00'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakımevinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.

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